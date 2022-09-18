Dikkat çeken iddia: Bakan Koca'dan İngiltere’de hastane açma girişimi

18 Eylül 2022 Pazar, 15:14

Türkiye’de her geçen gün artan hekime şiddet olaylarının yanı sıra, özlük haklarını bile alamayan hekimler bir bir yurtdışına gitmeye başladı.

Uzmanlık sınavı TUS’a hazırlanmak yerine yabancı dil sınavlarına hazırlanan ve kariyer planını yurtdışı olarak belirleyen binlerce genç hekim de gitmek için sırada bekliyor. Türkiye’den binlerce doktorun yurtdışına gitmesi nedeniyle sağlık sistemi ciddi bir riskle karşı karşıyayken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’de hastane açabilmek için girişimlerde bulundu. Koca, kendi ülkesinde sağlık turizmi yapmak isteyen işletmelerin önüne milyonlarca liralık ruhsat sorununu çıkarırken, kendisinin hastaneler grubu ruhsat karşılığında hiç para talep etmeyen İngiltere’de hastane açabilmek için görüşmeler yaptı. Yurtdışı deneyimi olmayan grup hastane açamazken Türkiye’den başka bir hastaneler grubu İngiltere’de hastane açma hazırlığında.

"MÜMKÜN DEĞİL"

halktv.com.tr'den Didem Seymen'in haberine göre, sağlığın yeniden yapılanması ile birlikte Türkiye’nin önünde sağlık turizminden 10 milyon dolarlık bir pasta olduğunu belirten 14 yıldır İngiltere’de yaşayan ve orada sağlık kurumları bulunan, 22. dönem AKP Balıkesir Milletvekili ve Erdoğan'ın eski doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Turhan Çömez, “Ne yazık ki AKP iktidarının olduğu bir dönemde bu projelerin hayata geçmesi mümkün değil” diyor.

"SARI TAKSİ PLAKASI GİBİ HASTANE RUHSATI SATILIYOR"

Çömez, “Önümüzde yapılacak çok proje var ancak sorun şu ki; bu projeleri hayata geçirecek Ankara’da bir vizyon, kafa, niyet, ufuk yok. Temel problem bu. Peki Türkiye’de orta ölçekli bir hastane açmak için ruhsat ücreti ne kadar; milyonlarca… Bu kadar paranız cebinizde varsa hastane açabilir misiniz? Hayır! Çünkü o ruhsatı da bulamıyorsunuz. Aynen sarı taksi plakası gibi hastane ruhsatları satılıyor. İstanbul’dan bir ruhsat satın alınıyor, o ruhsatı ülkenin başka yerinde kullanıyorsunuz ve sağlık sisteminde ruhsat borsası oluşmuş. Eğer siz bir ülkenin sağlık sistemini büyük hastaneler sahibi birine teslim ederseniz olacağı budur" dedi.

Bakan İngiltere’de hastane açmak istedi

Çömez'in anlattıklarına göre Türkiye’de sağlık turizmi yapacak, orta ölçekli yeni işletmeler açacakların önünde engel olan ruhsat sorunu yaşanırken, Sağlık Bakanı'nın hastaneler grubundan bir ekip ise soluğu hastane açmak için İngiltere’de aldı.

Çömez, yaşadıklarını şu sözlerle aktarıyor:

“Türkiye’de sadece sağlık turizmi için hastane açmak isteyen yatırımcılar var fakat devlet tarafından ruhsat verilmiyor. Bu ruhsatı almak için de çok büyük çabalar harcamanız ve milyonlarca lira para ödemeniz gerekiyor. . Dünyanın hiç bir modern ülkesinde sağlık hizmeti verecek olan işletmelere bu tür ruhsat ücretleri ile engel konulmaz. Bunun da temel sebebi, sağlık bakanının kendisinin hastaneler zincirinin olmasıdır. Fakat ilginç olan şu ki; Sayın Sağlık Bakanı kendisi de yurt dışında arayış içerisinde. Geçtiğimiz aylarda sağlık bakanının hastanesinden yetkililer geldi ve beni ziyaret ettiler ve İngiltere'de nasıl hastane açabilecekleri konusunda benden destek ve yardım istediler. Ben tabii ki size yardımcı olurum ama bakanın benimle olan temasınızdan haberi var mı dedim. Öncelikle benim kim olduğumu bilmiyorsanız size hatırlatayım dedim. Kendimle ilgili detayı verdikten sonra ilişkilerini kestiler. Fakat daha sonra başka bir İngiliz kaynakla iletişime geçip İngiltere’de hastane kurmak için bir çaba içerisine yeniden girdiler, ilginç olan şudur ki; İngiltere’de temas ettikleri yapı geldi yine beni buldu. Dolayısıyla yurt dışı deneyimleri olmadığından Sağlık Bakanımız şuan İngiltere’de hastane açamadı.

"BAKAN KOCA HASTANE AÇAMADI, BAŞKA BİR GRUP AÇIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastaneler grubu henüz İngiltere’de bir hastane açamadı ama önümüzdeki günlerde Türkiye’de çok sayıda hastanesi olan önemli bir grup çok ciddi adım atma hazırlığında. İngiltere ile hem hastane hem de üniversite projesi geliştiriliyor. İngiltere’de büyük bir sağlık işletmesinin kurulması demek, 700 bin Türk’ün ihtiyacını karşılamak demek. Aynı zamanda bekleyen 7 milyon civarındaki hastanın bir kısmını yine bu işletmelerde ameliyat edilebilecek.

ÜNİVERSİTE PROJESİ DE YOLDA

Üniversite ortaklıkları ise son derece önemli çünkü İngiltere’de hekim olarak çalışabilmek için oradan diploma ve lisans almanız lazım. Hem dil sınavları, hem bilim sınavları çok ağır ve zor. En iyi ihtimalle iki yıl zaman alıyor. Eğer Türkiye’den bir tıp fakültesi İngiltere ile afiliye olursa, hekimlerin direkt hem İngiliz, hem Türk tıp diploması ile mezun olması halinde bir dünya markası olma şansına sahip olacaklar. Sınava girmeden dünyanın pek çok ülkesinde doktorluk yapabilecekler."

8 YILDA MEZUN OLAN DOKTOR SAYISINI 1 YILDA KAYBETTİK

Turhan Çömez, genç doktorların artık sadece yurtdışı hayali kurduğunu ama seçim ve sandıktan çıkacak güçlü bir iktidar, yepyeni bir vizyon, yepyeni bir anlayışla bu gençlerin hepsinin geri çevirebileceğini belirtiyor. Çömez, “Antalya Akdeniz Üniversitesi’nin yılda mezun ettiği doktor sayısı 300. Biz buranın 8 yılda mezun ettiği hekim sayısını 1 yılda kaybediyoruz. Bu korkunç bir şey. Geçtiğimiz günlerde doçent ve kanser uzmanı bir arkadaşımı İngiltere’de bir restoranda çalışırken gördüm. Sınavlara hazırlanıyor. Giderlerse gitsinler dediler, geleceklerinden, çocuklarının geleceklerinden kaygılılar. Maddi kaygılar en son planda. Seçimden sonra ben bir kısmının döneceğinden eminim” dedi.