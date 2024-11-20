İngiltere'den Ukrayna'ya ek askeri yardım

Yayınlanma: 20.11.2024 - 13:24

Güncelleme: 20.11.2024 - 13:24

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000’inci gününde İngiltere Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu.

Healey, Ukrayna'yı desteklemek için uluslararası ortaklar ve müttefiklerin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise Ukrayna'ya askeri desteğin genişletileceği, yeni saldırı ve gözetleme dronları için 7,5 milyon sterlin destek verileceği kaydedildi.