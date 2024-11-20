İngiltere'den Ukrayna'ya ek askeri yardım

İngiltere, Ukrayna'ya insansız hava araçları için 7,5 milyon sterlin değerinde askeri yardım yapacak.

İngiltere'den Ukrayna'ya ek askeri yardım
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 13:24

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000’inci gününde İngiltere Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu.

Healey, Ukrayna'yı desteklemek için uluslararası ortaklar ve müttefiklerin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise Ukrayna'ya askeri desteğin genişletileceği, yeni saldırı ve gözetleme dronları için 7,5 milyon sterlin destek verileceği kaydedildi.

 


Etiketler: #ingiltere #Rusya-Ukrayna Savaşı

İlgili Haberler

Karsan'dan sağdan direksiyonlu model: e-Jest İngiltere'de büyük oynuyor...

Karsan'dan sağdan direksiyonlu model: e-Jest İngiltere'de büyük oynuyor...
Anadolu Isuzu'dan Euro Bus Expo çıkarması: İngiltere'de Visigo ve Grand Toro'ya büyük ilgi...

Anadolu Isuzu'dan Euro Bus Expo çıkarması: İngiltere'de Visigo ve Grand Toro'ya büyük ilgi...
İngiltere'den Rusya çıkışı: Mağlup edilmezse sınırlarımız çok daha güvensiz olur

İngiltere'den Rusya çıkışı: Mağlup edilmezse sınırlarımız çok daha güvensiz olur
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler