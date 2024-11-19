Anadolu Isuzu'dan Euro Bus Expo çıkarması: İngiltere'de Visigo ve Grand Toro'ya büyük ilgi...

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:18

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:18

Anadolu Isuzu; distribütörü EVM UK ile 12-14 Aralık tarihleri arasında İngiltere Birmingham’da düzenlenen Euro Bus Expo 2024 Fuarı’nda sağdan direksiyonlu Visigo ve Grand Toro modellerini sergiledi. Grand Toro ve Visigo modelleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

KONFOR İKONU VISIGO

Segmentinde standartları yeniden belirleyen Visigo modeli, yüksek ve geniş ölçüleriyle ferah bir iç mekan sunarak rekabette öne çıkıyor. Turizm sektörü için yeni konfor ikonu olan yeni Visigo, 9.5 metrelik uzunluğu ve 39 koltuğa varan kapasitesi ile küçük otobüslerin esnekliğini ve ekonomisini, büyük otobüs konforuyla en ideal şekilde birleştiriyor.

İDEAL MODEL GRAND TORO

Fuarda sergilenen diğer model Grand Toro da donanım ve teknolojik özellikleriyle fuarın en ilgi çekici modelleri arasında yerini aldı. 8,5 metrelik uzunluğu ile Grand Toro, 37 koltuğa varan kapasitesi ile kısa ve orta mesafeli servis, turizm ve havaalanı taşımacılığı için ideal bir otobüs olarak dikkat çekiyor.

Anadolu Isuzu; geçtiğimiz günlerde İrlanda'da gerçekleşen Dublin Coach and Bus Show'da da iki farklı Grand Toro ve bir Visigo RHD araçlarını sergileyerek büyük ilgi görmüştü.

OTOBÜS İHRACATI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

“Terzi usulü imalat” yaklaşımı ile müşterilerinin ve pazarın taleplerini tam olarak karşılayan Anadolu Isuzu; pazara girişinin ikinci yılında sağdan direksiyonlu 2 modeliyle İngiltere ve İrlanda’da yaklaşık 200 adet satış gerçekleştirdi. Otobüs ihracatını her çeyrekte büyüten Anadolu Isuzu, gücünü yeni modellerle daha da artırarak yurt içinde ve dünyada sektörde öncelik etmeye devam edecek.