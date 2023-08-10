Zoom, izinsiz yapay zeka kullandığı için eleştirildi! Hamle geldi
Zoom, "kullanıcıların izni olmaksızın yapay zeka kullandığı" iddialarına gelen tepkiler üzerine hizmet şartlarını güncelledi.
BBC'nin haberine göre, Zoom'un, haziranda kullanıma soktuğu, kullanıcıların katıldığı oturumları kayıt altına almak gerekmeksizin özetleyen yapay zeka destekli yeni özelliği, uzmanların ve kullanıcıların eleştirilerine neden oldu.
Tepkilerin ardından çevrim içi video konferans uygulaması, hizmet şartlarını "Zoom ses, video ve sohbet içeriğini izniniz olmadan yapay zeka modelini eğitmek için kullanmayacak" şeklinde güncelledi.
GELEN ELEŞTİRİLER
Bazı uzmanlar, haziranda başlatılan yapay zeka destekli özelliğin, Zoom'un gerekenden daha fazla kullanıcı bilgilerinin erişimine izin verebileceği konusunda uyarmıştı.
Veri koruma uzmanı Robert Bateman ise "Hizmet şartları, hizmet sağlayıcıya (Zoom) kullanıcı bilgilerini farklı amaçlar için kullanılabilecek çok fazla özgürlük tanıyor." diyerek uygulamayı eleştirmişti.
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