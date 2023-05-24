İngiltere’nin eski Başbakanı Johnson’ın Covid-19 kurallarını çiğnediğine dair yeni iddialar ortaya atıldı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 07:34

Güncelleme: 24.05.2023 - 07:34

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson’ın Covid-19 salgını sırasında uygulanan kısıtlamaları ihlal ettiğine dair yeni iddialar ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Johnson’ın Covid-19 kısıtlamaları uygulandığı sırada görevdeki başbakanların kullanımına sunulan kır evi olan Chequers'ta arkadaşları ile bir araya geldiği öne sürüldü.

Hükümetin işleyişini denetlemekten sorumlu Kabine Ofisi ise, Johnson’ın Covid-19 kısıtlamalarını çiğnediği yönündeki yeni iddialarla ilgili polise başvurdu. Kabine Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Covid-19 soruşturmasına sunulmak üzere kanıt hazırlama sürecinde yeni bilgiler ortaya çıktı. Memurlar kanunundaki yükümlülükler doğrultusunda bu bilgileri ilgili makamlara intikal ettirdi ve artık iş onlara kaldı" denildi.

Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların kendilerine 19 Mayıs'ta iletildiği ve bunun Haziran 2020 ile Mayıs 2021 arasında Başbakanlık Ofisi’nde Covid-19 kısıtlamalrın muhtemel ihlalleriyle ilgili olduğu aktarıldı. Polisin şu anda iddiaları değerlendirdiği ve henüz resmi bir soruşturma başlatmadığı açıklandı.



JONHSON’IN SÖZCÜSÜ, COVID-19 KISITLAMALARININ İHLAL EDİLDİĞİNİ YALANLADI

Johnson'ın sözcüsü ise, söz konusu ziyaretlerin Covid-19 soruşturmasına hazırlık aşamasında Kabine Ofisi tarafından incelendiğini ifade ederek, "Ziyaretlerin incelenmesinin ardından, Johnson'ın avukatları, Kabine Ofisine ve İmtiyazlar Komitesine ziyaretlerin yasal olduğunu ve herhangi bir Covid-19 düzenlemesini ihlal etmediğini açıklayan bir mektup yazdı" dedi.



JOHNSON, DAHA ÖNCE COVID-19 KISITLAMALARINI İHLAL ETTİĞİ İÇİN PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Johnson’ın daha öncede Covid-19 döneminde kısıtlamaları ihlal ettiği, Parlamento binasında ve Başbakanlık Ofisi’nde çeşitli partilere katıldığı ortaya çıkmıştı. 2020 ve 2021'de Covid-19 salgını sırasında kısıtlama kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkmasının ardından Johnson da dahil olmak üzere çok sayıda Başbakanlık Ofisi çalışanı para cezasına çarptırılmıştı. Partygate skandalı olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde Johnson, görevdeyken kanunları çiğnediği tespit edilen ilk başbakan olarak tarihe geçmişti.

