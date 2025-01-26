İngiltere'nin seçkin üniversitelerinden tartışmalı plan

Yayınlanma: 26.01.2025 - 12:33

Güncelleme: 26.01.2025 - 12:33

İngiltere'nin en seçkin eğitim kurumları, yüz yüze yapılan ve daha önce görülmemiş soruların yer aldığı sınavlar yerine, kitapların açık olduğu sınavlar veya evde yapılabilecek değerlendirmeler gibi 'daha kapsayıcı değerlendirme yöntemlerine' geçmeyi değerlendiriyor.

Bu değişikliklerin, öğrenciler arasındaki not farkını azaltmayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak bu plan, 'eğitim seviyesinin düşürülmesi' eleştirileriyle karşı karşıya.

OXFORD VE CAMBRIDGE BAŞI ÇEKİYOR

Plan, dezavantajlı geçmişlere sahip öğrencilere destek olmayı öngören Erişim ve Katılım Planları (APP) çerçevesinde açıklandı. Oxford Üniversitesi’nin APP planında, 'daha çeşitli ve kapsayıcı değerlendirme yöntemleri' kullanılacağı belirtiliyor ve bunun, 'düşük sosyoekonomik geçmişe sahip öğrencilerin daha iyi notlar alma olasılığını artıracağı' ifade ediliyor.

Cambridge Üniversitesi’nin planında ise, "mevcut değerlendirme uygulamalarının öğrenciler arasındaki not farklarına neden olabileceği" ve özellikle Siyah Britanyalılar ile Bangladeş kökenli Britanyalı öğrencilerin sonuçlarını iyileştirmeyi hedefledikleri yer alıyor.

Belge, aynı zamanda üniversite akademisyenleri tarafından yapılan ve geleneksel sınavların "özsaygıya tehdit oluşturduğunu" belirten bir araştırmaya da atıfta bulunuyor.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Öğrenci Ofisi (Office for Students - OFS), bu planları desteklerken, diğer Russell Group üniversiteleri de benzer değerlendirme yöntemlerini incelemeye başladı.

Üniversiteler, beyaz ve orta sınıf öğrencilerin birinci ve ikinci sınıf (2:1) derecelerinde diğer gruplara kıyasla daha yüksek oranlarda başarılı olduğunu belirterek bu farkı kapatmayı hedefliyor. OFS’nin verilerine göre, avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler söz konusu olduğunda beyaz ve siyah öğrenciler arasında ise yüzde 22'lik bir başarı farkı bulunuyor.

Bazı araştırmaların, geleneksel değerlendirme yöntemlerinin yer almadığı durumlarda bu başarı farkının azaldığını öne sürüyor. Eğitmenler, geleneksel sınavların etnik azınlıklar, düşük gelirli öğrenciler ve ruh sağlığı sorunları veya engelleri olan bireyler için dezavantaj oluşturduğunu iddia ediyor.

PLANA ELEŞTİRİLER

Muhafazakâr Parti milletvekili Richard Holden, yeni planları "diz çökmüş bir tepki" olarak nitelendirdi ve üniversitelerin seviyesini düşürme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Holden, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Bu aceleci ve küçümseyici yaklaşım, üniversite eğitimini seviyesizleştirmekten başka bir şey değil. Her kesimden çocuklar, son derece zorlu akademik bir ortamda başarılı olabilir" dedi.

Eski eğitim bakanı Sir John Hayes ise, yapılan değişikliklerin "azınlık gruplarından öğrenciler için son derece aşağılayıcı" olduğunu ve değerlendirme sürecinin bütünlüğünü zedeleyeceğini söyledi.

Değişiklikleri değerlendiren diğer üniversiteler arasında King's College London da bulunuyor. Üniversite, bazı geleneksel sınavları koruyarak dersleri "daha adil" hale getirmeyi ve değerlendirme yöntemlerini çeşitlendirmeyi planlıyor.