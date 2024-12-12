Oxford hukuktan milyonerlik yoluna: Grace Beverley'in ilham veren hikayesi

Oxford hukuktan milyonerlik yoluna: Grace Beverley'in ilham veren hikayesi
cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 10:39
Oxford hukuktan milyonerlik yoluna: Grace Beverley'in ilham veren hikayesi

Genç yaşta girişimcilik hikayesiyle ilham veren Grace Beverley, yalnızca 27 yaşında olmasına rağmen 8 milyon poundluk servetiyle dikkat çekiyor. 

Oxford hukuktan milyonerlik yoluna: Grace Beverley'in ilham veren hikayesi

Tala ve Shreddy markalarının kurucusu olan Grace, genç bir girişimci olarak yaptığı pahalı hatalardan bahsederek başkalarına rehber olmayı amaçlıyor.

Oxford hukuktan milyonerlik yoluna: Grace Beverley'in ilham veren hikayesi

Oxford Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alırken kariyerini sosyal medyada bir influencer olarak şekillendiren Grace, ilk işini bir fitness uygulaması olarak başlattı. Shreddy adlı bu uygulamanın ardından 2019 yılında sürdürülebilir aktif giyim markası Tala’yı kurarak girişimcilikte hızla yükseldi.

Oxford hukuktan milyonerlik yoluna: Grace Beverley'in ilham veren hikayesi

Grace, Tala’nın ilk yılında 6 milyon pound satış elde etti. Ancak daha sonra iş ortaklıklarını değiştirerek markayı baştan yapılandırmak zorunda kaldı. 

Oxford hukuktan milyonerlik yoluna: Grace Beverley'in ilham veren hikayesi

Vogue’a verdiği röportajda, "Her şeyi yeniden başlatmak zorunda kalmak hem duygusal hem de mali açıdan zordu, ama markanın sürdürülebilir bir geleceği olması için bu gerekliydi" dedi.

Oxford hukuktan milyonerlik yoluna: Grace Beverley'in ilham veren hikayesi

Grace Beverley, genç yaşında Forbes 30 Under 30 listesine girerek başarısını taçlandırdı. Kitabı ve podcast’i Working Hard, Hardly Working ile de iş dünyasında ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Oxford hukuktan milyonerlik yoluna: Grace Beverley'in ilham veren hikayesi

Girişimcilik yolunda yaptığı hataları ve elde ettiği başarıları açıkça paylaşan Grace, "Hatalar başarıya giden yolun bir parçasıdır" diyerek diğer genç girişimcilere umut veriyor.

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