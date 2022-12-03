ABD stratejik bombardıman uçağını tanıttı: 100 adet planlıyor
ABD en yeni stratejik bombardıman uçağı B-21 Raider'ı ilk kez tanıttı.
Amerikan çok uluslu havacılık ve savunma teknoloji şirketi Northrop Grumman, "gizli" teknolojiyle üretilen en yeni B-21 Raider stratejik bombardıman uçağını tanıttı.
Tanıtım, Palmdale (California) fabrikasında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in katılımıyla gerçekleşti. Northrop Grumman, bombardıman uçağını dünyanın tek altıncı nesil uçağı olarak konumlandırıyor.
CEO'su Kathy Warden, "Bombardıman filosu bu ülkenin hava gücünün temel taşıdır ve bu akşam sizlere yeni neslin kabiliyetlerini sunuyoruz. Bu uçakla birlikte, ABD Hava Kuvvetleri için en zorlu görevlerin üstesinden gelmek üzere geliştirilen yeni nesil gizli teknolojiyi de sizlere sunuyoruz. ABD Hava Kuvvetleri, değişen bir ortamda dünyanın her yerindeki tehditleri caydıracak ve yenecektir ve (yeni) teknolojinin hızlı bir şekilde konuşlandırılması, B-21'in bu tehditlerin önünde kalmaya hazır olmasını sağlayacaktır" dedi.
Şirket B-21 Raider'ın, dünyanın her yerine ulaşabilecek, nükleer ve nükleer olmayan silahlar taşıyabilecek ve gelişmiş gizlilik teknolojisi sayesinde en gelişmiş hava savunma sistemlerinin üstesinden gelebilecek bir uçak olduğunu açıkladı.
Kathy Warden,"ABD'nin kararlılığını göstermek söz konusu olduğunda, B-21 Raider sessiz ve hazır bir şekilde bekleyecektir. Amerika'nın savaş filosuna menzil, faydalı yük ve uygulanabilirliği bir araya getiren gelişmiş bir uçak sağlıyoruz. B-21 Raider, caydırıcılığın geleceğidir" diye konuştu.
Uçağın 2023 yılında uçması bekleniyor. Pentagon, B-21 Raider'dan en az yüz tane envantere katmayı planlıyor. Pentagon 2023-2027 yılları arasında B-21 programı için 19 milyar dolardan fazla bütçe ayırdı.
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