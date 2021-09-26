İngiltere'yi ayağa kaldırmıştı: Nessa'nın öldürülmesinde yeni gelişme

26 Eylül 2021 Pazar, 11:22

İngiltere’de 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Sabina Nessa’nın öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

38 yaşındaki zanlı sabaha karşı Doğu Sussex'teki bir evde cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Başmüfettiş Neil John, "Sabina'nın ailesi bu önemli gelişmeden haberdar edildi ve uzman memurlar tarafından desteklenmeye devam ediyor" dedi.

Nessa’nın cansız bedeni parkta bir geçidin yakınında bulunmuştu.

-The Sun