İnkaların gizemi çözüldü: Yeraltı tünel ağı keşfedildi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:51

Güncelleme: 27.01.2025 - 12:51

Çığır açan keşif, Machu Picchu yakınlarındaki tarihi Cusco kentinin altında, yaklaşık 2 km boyunca uzanan sokak ağında bulundu.

Peru Arkeologlar Birliği'ne göre, Quechua dilinde labirent anlamına gelen “chincana”, kentin Güneş Tapınağı'nı antik Sacsayhuaman kalesine bağlıyor.

Arkeologlar Jorge Calero ve Mildred Fernandez, tünellerin üç kolunun daha tespit edildiğini ve her birinin şehrin farklı bölgelerine uzandığını söyledi. Chincana tünelinin en derin noktasında yaklaşık 2,5 metre derinlikte olduğu söyleniyor.

Tünellerin aranmasına, 16. ve on 18. yüzyıllar arasında yazılan tarihi kayıtlarda tünellerden bahsedilmesinin ardından başlandı. İspanyol bir rahip tarafından 1594 yılında yazılan bir anlatıda, ana tünelin tapınaktan başlayıp Cusco Katedrali'nin arkasındaki piskoposun evinin altından geçerek Sacsahuaman kalesinde son bulduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, tünellerin yerini belirlemek için ses testi ve radar kullandılar ve muhtemelen taştan inşa edilmiş ve oyma kirişlerle çatılmış duvarların sokakların 1,4 ila 2,5 metre altında olduğunu ortaya çıkardılar.

Palomino, “Şimdi, belki Mart ya da Nisan ayında Chincana'ya girebilmek için kilit noktalarda kazı yapmamız gerekiyor” dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cusco, İnka İmparatorluğu'nun tarihi başkentidir. Her yıl milyonlarca turist ziyaret etmekte ve birçoğu dünyanın yedi harikasından biri olan Machu Picchu'ya yolculuklarına başlamadan önce şehirde konaklamaktadır.