Peru’da uçak denize düştü

Yayınlanma: 12.11.2024 - 14:11

Güncelleme: 12.11.2024 - 14:11

Peru’nun Lima bölgesinde bulunan San Bartolo’da Lib Mandy Metropolitano Havaalanı’ndan kalkan küçük bir uçak, denize düştü.

Balıkçılar ve su sporları yapanlar uçaktakilerin yardımına koştu.

Yaralanan 22 yaşındaki pilot ve 1 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, uçağın çok alçak irtifada uçtuğunu ve tehlikeli manevralar yaptığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.