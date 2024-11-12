Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 10 kişi hayatını kaybetti!

Güney Amerika ülkesi Peru'da bir yolcu otobüsünün 220 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Kazada 4 yaşındaki bir çocuk da ağır yaralandı.

Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 10 kişi hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 08:07

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Cuyo bölgesine bağlı Juliaca-Sandia yolunda yolcu otobüsü kontrolü kaybederek 220 metrelik uçuruma yuvarlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak otobüsten çıkarıldı. 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #Peru #uçurum #otobüs

İlgili Haberler

BM'den Peru'ya tepki: 'İnsanlığa karşı suç'

BM'den Peru'ya tepki: 'İnsanlığa karşı suç'
Eski Peru Devlet Başkanı'na hapis cezası

Eski Peru Devlet Başkanı'na hapis cezası
Yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri hükümlüsü eski Peru lideri Alberto Fujimor öldü

Yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri hükümlüsü eski Peru lideri Alberto Fujimor öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler