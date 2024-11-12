Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 10 kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 08:07

Güncelleme: 12.11.2024 - 11:04

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Cuyo bölgesine bağlı Juliaca-Sandia yolunda yolcu otobüsü kontrolü kaybederek 220 metrelik uçuruma yuvarlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak otobüsten çıkarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.