Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 10 kişi hayatını kaybetti!
Güney Amerika ülkesi Peru'da bir yolcu otobüsünün 220 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Kazada 4 yaşındaki bir çocuk da ağır yaralandı.
Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Cuyo bölgesine bağlı Juliaca-Sandia yolunda yolcu otobüsü kontrolü kaybederek 220 metrelik uçuruma yuvarlandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak otobüsten çıkarıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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