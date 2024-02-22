İnsan kaçakçılığı şebekesi çökertildi: 'Türkiye üzerinden AB'ye'

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:30

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:30

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Fransa'nın Calais kentinde faaliyet gösteren en aktif ve en büyük insan kaçakçılığı çetelerinden birini çökertti.

The Guardian'ın haberine göre, bir yıl süren soruşturmanın ardından Alman, Fransız ve Belçika polisi, çete için "yüksek öneme sahip" 19 kişiyi tutukladı.

Europol, 600 polisin katıldığı operasyon ile çetenin liderinin ve insan kaçakçılığı operasyonunun düzenlendiği Almanya'daki beş ana organizatörün tutuklandığını söyledi.

Almanya'da 26 yerde yapılan baskınlarda 24 tekne, 175 can yeleği ve çocuklar için 81 yüzdürme cihazının yanı sıra 13 dıştan takma motor, 14 motor ve yaklaşık 60 elektronik cihaz ve bir dizi ateşli silah ele geçirildi.

Europol, "2022 yılı sonunda başlatılan soruşturma faaliyetleri, Kürt kökenli Irak ve Suriye vatandaşlarından oluşan bu büyük suç şebekesinin yapısını ve çalışma şeklini tespit etti" açıklamasında bulundu.

Şüphelilerin tamamının Almanya'da ikamet etmekte olduğunu ifade eden Europol, Belçika ve Fransa adli emirleri uyarınca gözaltında tutulduklarını belirtti.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA

İnsan kaçakçılarının, Çin'de üretilen teknelerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya sokulduğunu açıklayan Europol, "Çin'den ithal ettikleri ve Türkiye üzerinden AB'ye, oradan da Fransa'ya büyük miktarlarda denizcilik ekipmanı sevkiyatını organize etmekten sorumlu belirli şubelerle kendi lojistik altyapılarını kurduklarını" söyledi.

Kaçakçıkların bir seferde sadece sekiz teknenin taşıklarını ve polisin tespitinden kaçınmak için yolculuk boyunca rotayı gözleyen bir "öncü araç" bulundurduklarını aktaran Europol, "Sürücüler, ekipman yola çıkmadan önce Belçika'daki dinlenme alanlarında hazır bir biçimde bekliyorlardı" dedi.

Europol, yasal olarak 10'dan fazla kişinin binmemesinin gerektiği teknelere 50 göçmen bindiren kaçakçıların, kişi başına bin Euro ila 3 bin Euro arasında değişen ücret aldığını belirtti.

Europol ayrıca, Fransa ve İngiltere arasındaki rotanın 2019'dan bu yana daha sık kullanılmaya başlandığını vurguladı.