Taliban'dan kan donduran infaz

Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:56

Güncelleme: 22.02.2024 - 15:56

Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban yönetimi, cinayetten hüküm giyen iki kişiyi, futbol stadyumundaki kalabalık bir seyirci topluluğu önünde sırtlarından makineli tüfekle vurarak infaz etti.

AFP'de yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme yetkilisi Atiqullah Darwish'in Taliban Yüksek Lideri Hibatullah Akhundzada tarafından imzalanan ölüm emrini yüksek sesle okudu.

Darwish, iki cinayet zanlısının idam kararına ilişkin "Bu iki kişi cinayet suçundan mahkum edildi. Ülke mahkemelerinde iki yıl süren yargılamanın ardından karar imzalandı" dedi.

Binlerce erkeğin infaza tanıklık etmek için toplandığı stadyumda, iki cinayet zanlısının kurbanları olan kişilerin aileleri de yer aldı. 2022 yılında yargıçlara 'kısas' olarak bilinen 'göze göz' emri veren Akhundzada'nın kararı uygulandı ve iki cinayet zanlısı infaz edildi.