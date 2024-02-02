İnsan kaçakçılığına karşı işbirliği: Türk-Yunan ortak devriyeler hazırlanıyor
Türkiye ve Yunanistan, Ege Denizi'ndeki insan kaçakçılığını durdurmak için ortak devriyeler hazırlayarak işbirliğini güçlendirme kararı aldı.
Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi'nde insan kaçakçılığını durdurmak için işbirliğini yoğunlaştırmaya karar verdi. İki ülke arasında Ege'de ortak devriye yapılması gündeme geldi.
Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides, 19 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret etti ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü. Ta Nea'nın aktardığına göre devam eden temaslar sonucunda Türk ve Yunan sahil güvenliği servisleri, insan kaçakçılığını önlemek için devriyeleri sırasında iletişimde kalma kararı aldı.
Yunan gazetesi Ta Nea'ya konuşan kaynaklar, bu kararla Türkiye ve Yunanistan'ın denizde "paralel" faaliyetlerden "ortak" faaliyetlere doğru ilerlemeye başladığını söyledi.
Aynı kaynaklar, ortak devriyelerin başlayabilmesi için önce Türkiye'nin insan kaçakçılığı çetelerini çökertmek için bilgi paylaşımında bulunması gerektiğini ifade etti.
Kaynaklar, Türk polisinin Yunan istihbaratının sağladığı bilgiler sayesinde İstanbul ve İzmir'de bazı insan kaçakçısı çeteleri tespit ettiğini ve dağıttığını vurguladı.
Haberde, planın Stylianides'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında iki ülkenin sahil güvenlik yöneticileri tarafından masaya yatırıldığı belirtildi.
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