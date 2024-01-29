Yunan basınından '2030' raporu: Ege'deki 'güç dengesi' nasıl şekillenecek?

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:28

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:31

Yunan basını Kathimerini, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bugünkü güç dengesini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ordunun güçlendirilmesine yönelik bazı orta vadeli hedeflere ulaşılması için bir sınır olarak belirlediği 2030 yılındaki tahmini projeksiyonunu ortaya çıkardı.

Kathimerini, "Türkiye'nin F-16 tedarik programına karşı bir denge unsuru olarak Yunanistan'a 40 adede kadar F-35 savaş uçağı satışına onay verilmesi, Ege'deki güç dengesi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

Sunulan verilerden bazı genel sonuçların ve bazı spesifik eğilimlerin ortaya çıktığını kaydeden Kathimerini, "İlk olarak, hava üstünlüğü söz konusu olduğunda, Yunan Hava Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nden (THK) birkaç adım önde olduğu görülmektedir. 2030 yılına kadar ilk F-35'in Andravida hava üssüne inmiş olacağı tahmin edilmemektedir" diye yazdı.

"DONANMA ALANINDA DURUM ATİNA İÇİN ZOR"

Donanma konusunda Yunanistan'ın geleneksel olarak niteliksel avantaja sahip olduğu bir alanda durumun Atina için daha da zor olduğunu belirten Kathimerini, şunları kaydetti:

"Donanma yaşlanan bir filoya sahipken, Yunanistan sınırlı gemi inşa kabiliyetine ya da bazılarının dediği gibi kullanılmayan potansiyele sahip bir ülke. Özünde Yunanistan, gelecekte çok az ülkenin sahip olacağı bir savaş gemisi programına girecektir. Türkiye, yerli üretim gemilerle gemi inşa kabiliyetini keskin bir şekilde arttırdı. Türk donanması ilk İstif sınıfı fırkateyni teslim aldı ve 2030 yılına kadar komşu ülkenin tersaneleri üç tane daha teslim etmiş olacak. Ankara için bir avantaj da İstif'in birim başına 350 milyon avroyu aşmayan inşa maliyetidir."

Kathimerini, "Bugün Yunanistan yerli gemi inşa sanayine yatırım yapmamakta ve Donanma bazı durumlarda karşılığını alamadığı alt inşaat işlerine para ödediği için geçmişteki çarpıklıklar devam etmektedir. Bu durumda da hükümetin hızla çözmesi gereken sorunlardan biri budur. Deniz kuvvetleri tarafında da Atina büyük bir kadro göçüyle karşı karşıya. Personelin gelir ve moralini arttırmaya yönelik çeşitli hamlelerle 2030 yılına kadar durumun düzelmesi beklenmektedir. Donanma kapsamında Türkiye, insansız denizaltılar ve su üstü gemileri alanında lider konumdadır, zira halihazırda iki tip yerli olarak inşa edilmektedir. Yunanistan'da da önümüzdeki yıllarda benzer projelerin hayata geçirilmesi için çaba sarf edilmektedir" diye ekledi.