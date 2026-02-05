İnsan safarileri davasında kritik gelişme: 80 yaşındaki şüpheli sorgulanacak

İtalyan savcılar, 1990’lı yıllarda Saray Bosna kuşatması sırasında, farklı ülkelerden zengin turistlerin Bosna-Hersek’e giderek, Sırp milislerin vekaletinde Müslüman sivillere ateş ettikleri iddialarını araştırıyor.

Gazeteci ve yazar Ezio Gavazzeni, geçen yıl Milano’da savcılığa verdiği dilekçede, 'çok zengin kişilerin' bir tür 'insan avına' katıldığını öne sürdü.

Gavazzeni’ye göre, bu kişilere; erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmeleri karşılığında farklı ücret tarifeleri uygulandı ve bazı turistler bu faaliyetler için 70 bin sterline kadar ödeme yaptı.

"EN AZ 100 KİŞİ KATILDI" İDDİASI

Gavazzeni, söz konusu faaliyetlere 'en az 100 kişinin katıldığını' iddia etti. Bunun üzerine Milano Savcılığı resmi soruşturma başlattı.

Kuşatma döneminde bölgede görev yapan bazı İngiliz askerleri, 'sniper turizmi'ni hiç duymadıklarını söyleyerek bunun bir 'şehir efsanesi' olabileceğini savundu.

Fakat bu tutum kamuoyunda İngiliz askerlerinin sorumluluk almaktan kaçınma çabası olarak yorumlandı ve savcıların elinde İngiliz askerlerini yalanlayan önemli bulguların olduğu belirtildi.

80 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ İFADE VERECEK

Reuters’a göre, savcılar kuzey İtalya’daki Pordenone kenti yakınlarında yaşayan ve eski bir kamyon şoförü olan 80 yaşındaki bir kişiyi ifadeye çağırdı. Şüphelinin 9 Şubat’ta savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Yetkililer, söz konusu kişinin, doğrudan cinayet işleyip işlemediğinin ya da lojistik ve ulaştırma faaliyetlerine katılıp katılmadığının henüz netleşmediğini bildirdi. Şüpheli şu ana kadar tutuklanmadı ve serbest durumda bulunuyor.

TRİESTE'DEN SARAYBOSNA'YA

Gavazzeni’nin iddiasına göre, bu faaliyetlere katılan İtalyanlar önce Trieste’de buluştu, ardından Belgrad’a geçti. Buradan Sırp askerlerin eşliğinde Saraybosna çevresindeki tepelere götürüldüler. Bu bölgelerden sivillere ateş açıldığı öne sürülüyor.

1992–1995 yılları arasında süren Saraybosna Kuşatması’nda 11 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Kuşatma sırasında kentin ana caddesi, keskin nişancı saldırıları nedeniyle, Keskin Nişancı Caddesi olarak anılıyordu. Bu döneme ilişkin 'sniper turizmi' iddiaları zaman zaman gündeme geldi.

ABD'DEN DE İNCELEME

Soruşturma yalnızca İtalya ile sınırlı değil. ABD’de Kongre üyesi Anna Paulina Luna, Amerikalıların da bu faaliyetlere katılmış olabileceği iddialarına ilişkin kendi incelemesini başlattığını açıkladı.

Luna, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Para vererek sivilleri, hele ki çocukları vurmak, ülkemizin asla tolere etmeyeceği bir kötülük düzeyidir. İtalyan ve Bosna hükümetleri, bu işe karışmış olabilecek Amerikalılarla ilgili tüm bilgileri paylaşacak.

İtalyan yetkililer, eldeki iddiaların doğruluğunu netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 80 yaşındaki şüpheli, şimdiye kadar kimliği açıklanan ilk kişi olurken, dosyada başka isimlerin de yer alabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve suçlamaların gündeme gelebileceğini ifade ediyor.