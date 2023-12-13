İnsanlar fotoğraftaki leoparı bulmakta zorlanıyor

Fotoğrafta kendini doğal ortamında kamufle etmiş bir kar leoparı bulunuyor ve onu fark etmenin zorluğu, kamuflajın hayvanlar açısından ne denli ciddi bir silah olduğunu ortaya koyuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:31
İnsanlar fotoğraftaki leoparı bulmakta zorlanıyor
Abone Ol google-news

En iyi optik illüzyonlar kesinlikle hayvanlar aleminde bulunuyor. Bazı böceklerin kendilerini nasıl yapraklara dönüştürebildiğini ve baykuşların ağaçlarda nasıl görünmez hale geldiğini bir düşünün.

Kamuflaj, gerçek manada bir beyin bükücü, aşağıda görmek için yoğun çaba harcayacağınız leopar da bunun adeta bir kanıtı niteliğinde.

Resim altı ay önce Reddit forumunda paylaşıldığında,  32 bin 400'den fazla beğeni ve 3 bin 700'den fazla yorum alırken, kullanıcılar bu meydan okuma karşısında yaşadıkları hayal kırıklığını paylaşmıştı.

Şimdi ise aynı resmi okuyucularımızla paylaşıyoruz. 

Bakalım, leoparı bulmanız ne kadar vakit alacak?


Leopar bulun

İlgili Haberler

Banka devlerinden, leopar parçalarından ilaç yapan şirketlere yatırım

Banka devlerinden, leopar parçalarından ilaç yapan şirketlere yatırım
Ukrayna’da Leopard tankını vuran Rus askere 1 milyon ruble ödül

Ukrayna’da Leopard tankını vuran Rus askere 1 milyon ruble ödül
Almanya, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını teslim etti

Almanya, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını teslim etti

En Çok Okunan Haberler