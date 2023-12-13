İnsanlar fotoğraftaki leoparı bulmakta zorlanıyor
Fotoğrafta kendini doğal ortamında kamufle etmiş bir kar leoparı bulunuyor ve onu fark etmenin zorluğu, kamuflajın hayvanlar açısından ne denli ciddi bir silah olduğunu ortaya koyuyor.
En iyi optik illüzyonlar kesinlikle hayvanlar aleminde bulunuyor. Bazı böceklerin kendilerini nasıl yapraklara dönüştürebildiğini ve baykuşların ağaçlarda nasıl görünmez hale geldiğini bir düşünün.
Kamuflaj, gerçek manada bir beyin bükücü, aşağıda görmek için yoğun çaba harcayacağınız leopar da bunun adeta bir kanıtı niteliğinde.
Resim altı ay önce Reddit forumunda paylaşıldığında, 32 bin 400'den fazla beğeni ve 3 bin 700'den fazla yorum alırken, kullanıcılar bu meydan okuma karşısında yaşadıkları hayal kırıklığını paylaşmıştı.
Şimdi ise aynı resmi okuyucularımızla paylaşıyoruz.
Bakalım, leoparı bulmanız ne kadar vakit alacak?
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