Banka devlerinden, leopar parçalarından ilaç yapan şirketlere yatırım

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:26

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:26

Birleşik Krallık merkezli sivil toplum kuruluşu Çevre Araştırma Ajansı'nın (EIA) raporuna göre, 62 banka ve finans kuruluşu leopar ve pangolin parçalarının kullanıldığı 9 ilaç üreten üç ayrı ilaç firmasına yatırım yaptı.

Yatırımcı firmaların içinde Birleşik Krallık merkezli HSBC, Prudential ve Legal & General yanı sıra, küresel yatırım firmaları Goldman Sachs, UBS, Deutsche Bank ve BlackRock'un da bulunduğu kaydedildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, leoparlar ve pangolinler tehdit altındaki türler olarak tanımlanıyor ve ticari amaçlarla kullanılmaları uluslararası anlaşmalarla kısıtlanmış durumda.

Yatırım yapılan üç Çin şirketinin Tong Ren Tang, Tianjin Eczacılık ve Jilin Aodong Eczacılık olduğu belirtildi.

Yatırımcıların tümünün üç şirkete birden yatırım yapmadığı ancak 62 kurumun bu üç şirketten en az birine kaynak aktardığı tespit edildi.

Geleneksel Çin eczacılığında leoparların kemikleri, kaplan kemiği yerine kullanılıyor. Kaplan kemiğininse, kemik ve kasları güçlendirdiğine ve ağrı kesici işlevi gördüğüne inanılıyor.

Pangolin pullarınınsa kan dolaşımına, emzirmeye ve romatizma ağrılarına iyi geldiği düşünülüyor. Ancak hayvan parçalarının tedavi edici nitelikte olduğu iddiası bilimsel araştırmalarla desteklenmiyor.

EIA'nın raporunda leopar ve pangolin parçalarının nasıl elde edildiğinin bulunamadığı ifade edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan HSBC, bankanın rapora konu olan şirketlere doğrudan yatırım yapmadığı öne sürüldü.

Deutsche Bank'ın yatırım yönetim şirketi DWS de benzer bir açıklama yaparak üç şirkete herhangi bir fon yönlendirilmediğini belirtti.