Intel'den 'çip krizi'ne karşı İsrail atağı
Dünyada yaşanan çip krizi ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir teknoloji devi Intel, İsrailli çip üreticisi şirketini 5.4 milyar dolara satın alıyor.
Intel artan çip talebini karşılamak için İsrailli çip üreticisi Tower Semiconductor'ı 5.4 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.
İki şirketten de bugün yapılan açıklamada Intel'in dün hisseleri 33.13 dolardan kapanan Tower'ı hisse başı 53 dolardan satın alacağı ifade edildi.
Her iki şirketin de yönetim kurulu tarafından onaylanan anlaşmada ödemenin 12 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Tower'ın hissedarlarının onayının da aralarında bulunduğu ek onaylar alınması gerekiyor.
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