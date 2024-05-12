İnterneti ikiye bölen elbise tartışmasını çıkaran kişi suçunu itiraf etti

Yayınlanma: 12.05.2024 - 18:40

Güncelleme: 12.05.2024 - 18:41

İskoçya'nın Colonsay Adası'ndan gelen Johnston, mahkeme tarafından tutuklanarak 6 Haziran'daki hükmüne kadar cezaevinde kalacak.

Bu olay Johnston'un düğünündeki elbisenin renklerini tartışmaya açması ve "interneti sallayan" fenomen haline gelmesinden sonra gerçekleşti.

SİYAH MAVİ Mİ, BEYAZ ALTIN RENGİ Mİ?

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, elbisenin siyah ve mavi mi, yoksa beyaz ve altın rengi mi olduğu konusundaki tartışma, binlerce yorum ve ünlülerin de katılımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bunun ardından Johnston çifti, Ellen DeGeneres'in talk şovuna davet edilmiş ve hediyelerle ödüllendirilmişti.

Ancak bu fenomenlik, karanlık bir gerçeği ortaya çıkardı. Johnston'un eşi Grace, Johnston'un aile içi şiddet geçmişi olduğunu ve kendisini sürekli tehdit ettiğini mahkemede anlattı. Bir tartışma sırasında Johnston, eşini tutup boğmaya kalkıştı ve Grace, hayatının tehlikede olduğunu hissetti.

Kraliyet Savcısı Chris Macintosh, mahkemede Grace'in durumunu anlatarak, Johnston'un nasıl bir korku atmosferi yarattığını vurguladı. Macintosh'a göre, Grace, eşinin kendisini terk etmekle tehdit etmesinin ardından, tartışma sırasında saldırıya uğradı ve boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Mahkemede Johnston'un avukatları, müvekillerinin suçlarını kabul ettiğini belirtti. Ancak Lady Drummond, suçun ciddiyetini vurgulayarak Johnston'un kefaletle serbest bırakılmasını reddetti. Johnston, artık ciddi bir suçtan mahkum olmuş ve tutuklu kalmaya devam edecek.

Olayın ardından Johnston çiftinin ilişkisinin devam edip etmediği belirsizliğini koruyor.