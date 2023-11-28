Dünyaca ünlü oyuncu Cynthia Nixon Gazze için açlık grevine başladı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:17

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:17

ABD Temsilciler Meclisi üyesi, aktivist ve oyuncular bir araya gelerek Gazze’de kalıcı ateşkes çağrısında bulunmak amacıyla Beyaz Saray önünde 5 günlük açlık grevi başlattı.

Açlık grevine, yayınladığı döneme damga vuran "Sex and the City" dizisinde Miranda Hobbes rolünü canlandıran Cynthia Nixon da katıldı. Açlık grevine, Nixon'ın yanı sıra Delaware Temsilciler Meclisi üyesi Madinah Wilson-Anton da katıldı.

Kendisini "büyükanne ve büyükbabaları Holokost'tan kurtulan Yahudi çocukların annesi" olarak tanıtan Nixon, "İsrail yedi hafta içinde, Afganistan'ın tamamında 20 yıl boyunca süren savaşta öldürülenlerden daha fazla sivili küçücük bir toprak şeridinde öldürdü. İnsanların bunu sivil kayıpların savaşın rutin bir bedeli olduğunu söyleyerek açıklamasından bıktım usandım. Bu rakamların rutin hiçbir yanı yok. Bu ölümlerin rutin hiçbir yanı yok" ifadesinde bulundu.

Amerika Demokratik Sosyalistleri üyesi olan Nixon, Biden yönetimini hayat kurtarmak için "çok yavaş" hareket etmekle suçladı ve İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın sonuçlarını sivil halka yaymakla orantısız güç kullanarak suç işlediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden'a çağrıda bulunan Nixon, "Böylesine yıkıcı kişisel kayıplar yaşamış bir başkana, kişisel bir ricada bulunmak istiyorum. Kendisinin de kabul ettiği bir empatiyle bağlantı kurması ve Gazze'deki çocuklara bakıp onların kendi çocukları olduğunu hayal etmesi. Kendisine mevcut ateşkesin devam etmesi için yalvarıyoruz" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğuyla iki gün daha uzatılmıştı.