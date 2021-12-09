Irak Başbakanı Kazimi dün IKBY’yi ziyaret etti

09 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Terör örgütü IŞİD’in Irak’ta Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgelerde yoğunlaşan saldırılarında son dönemde artış yaşanırken Başbakan Mustafa Kazimi dün beraberindeki askeri heyetle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e bir ziyaret düzenledi.

"ORTAK OPERASYON"

Kazimi, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Rudaw’ın haberine göre görüşmede “IŞİD’e karşı ortak operasyon konusu ele alındı. Irak’ta seçimlerin ardından yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, ekonomik kalkınma, Erbil ve Bağdat arasında askıda kalan sorunların çözümü” gibi konular da masaya yatırıldı. Teröre karşı mücadele kapsamında Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki koordinasyonun yoğunlaştırılması gerektiği kaydedildi. Kazımi’nin daha sonra Musul’un Mahmur ilçesine geçerek buradaki güvenlik birimlerini denetlediği, peşmerge güçlerinin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Kazımi başkanlığındaki heyette, Savunma Bakanı Cuma İnad, Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah’ın da aralarında olduğu üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri yer aldı. AA’nın haberine göre ise Kazımi’nin ziyaretiyle eşzamanlı şekilde peşmerge güçlerinin Irak ordusuyla işbirliği halinde IŞİD’e karşı operasyon başlattığı bildirildi. Peşmerge Bakanlığı’nın açıklamasında “Diyala’ya bağlı Karatepe ve Germeser olmak üzere iki cepheden IŞİD’e karşı operasyon başlatıldı” ifadelerine yer verildi. Ortak operasyona daha önce karar verildiği belirtildi.

Bu arada Fransa, Irak’ta son dönemdeki IŞİD saldırılarını “mümkün olan en sert şekilde kınadığını” duyurdu.

Öte yandan Irak’ın Kerkük kentinde dün IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda iki asker öldü. Güvenlik güçleri, kentin kuzeybatısındaki Dibis ilçesinde, Irak ordusuna ait bir gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Önceki gün Basra kentindeki bir hastane yakınında bombalı saldırıda dört sivil yaşamını yitirmişti.

"TÜRKMENLER DE HÜKÜMETTE YER ALMALI"

AA’ya demeç veren ???????Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak’ta Türkmenlerin de yer aldığı bir uzlaşı hükümetine işaret etmiş, IŞİD’e karşı Irak merkezi hükümetine bağlı Kerkük Özel Gücü’nün kurulması çağrısında bulunmuştu. Irak Türkmen Cephesi’nden ise IŞİD saldırılarının önüne geçmek için bazı kentler arasındaki güvenlik boşluklarına izin verilmemesi açıklaması gelmişti. Erbil yönetimi IŞİD’le mücadele için uluslararası destek istemişti.