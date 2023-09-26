Irak Başbakanı Sudani: 'IŞİD artık tehdit değil'
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, terör örgütü IŞİD'in artık tehdit unsuru oluşturmadığını ve ülkedeki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ihtiyaç kalmadığını söyledi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The National gazetesine konuştu. Başbakan Sudani, "Bugün IŞİD, Irak devleti için bir tehdit teşkil etmiyor ve artık IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona da ihtiyaç yok” ifadelerini kullandı.
Irak ve ABD arasındaki Ortak Güvenlik Komisyonu’nun bu ay içinde bir araya geleceğini belirten Sudani, “Görüşmede güvenlik alanındaki iş birliği konuları ele alınacak. Biz bütün alanlarda iş birliğini geliştirmeye açığız” ifadelerini kullandı.
"SURİYE’DEKİ HERHANGİ BİR GÜVENSİZLİK, BÖLGEYİ IŞİD İLE İKİNCİ BİR SAVAŞA SÜRÜKLEYECEK"
Suriye’de mevcut rejimin devam etmesinin ülkenin meçhul bir geleceğe sürüklenmesinden daha iyi olduğunu belirten Sudani, “Suriye’de meydana gelebilecek herhangi bir güvensizlik, bölgeyi terör örgütü IŞİD ile ikinci bir savaşa sürükleyecek ve bu durum terör örgütü IŞİD canavarlarının serbest bırakılmasına yol açarak Irak ve bölgenin istikrarını tehdit edecek” dedi.
Irak’ta görevi orduyu eğitmekle sınırlı olan yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.
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