Irak’ta askeri helikopter düştü: 2 yaralı

Irak’ta eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 21:23
Irak’ta askeri helikopter düştü: 2 yaralı
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Irak’ta askeri helikopter düştü. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterin ülkenin güneyindeki el-Kut Askeri Hava Üssü’nde düştüğü kaydedildi.

Helikopterin eğitim uçuşu sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada, 2 pilotun hafif yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.


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ırak askeri helikopter

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