Irak basını: Bağdat Havalimanı yakınlarındaki ABD üssüne İHA saldırısı!

Irak basını, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD Victoria üssüne iki insansız hava aracı (İHA) saldırdığını duyurdu.

Irak'ın özel uydu televizyon kanalları Al-Sumaria ve Al-Rasheed'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Pazartesi günü Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD Victoria üssüne iki insansız hava aracı (İHA) saldırdı.

Söz konusu habere göre, bir İHA operasyon bölgesi içine düşerken, diğeri hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

Bir güvenlik kaynağı, üs içerisindeki lojistik destek merkezinin de hedefler arasında olduğunu belirtti.

Saldırının zaiyatına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.