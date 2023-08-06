Irak hükümeti Telegram'ı kapattı

Irak'ta dünden bu yana erişim sağlanamayan Telegram'ın hükümet tarafından kapatıldığı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 15:28
Irak hükümeti Telegram'ı kapattı
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Irak İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Telegram'ı kapatma kararının "devletin üst düzey makamlarının talebi üzerine alındığı" bildirildi.

Telegram'ı kapatma kararının gerekçesi "devlete ait özel belgelerin sızdırılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların kişisel verilerinin korunması" şeklinde açıklandı.

Irak'ta Telegram'ı aktif şekilde kullanan İran destekli Şii milisler, bu adıma sert tepki gösteriyor.

Söz konusu Şii milisler, Telegram'ın kapatılması talimatını hükümete ABD Büyükelçisi'nin verdiğini iddia ediyor.


ırak Telegram

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