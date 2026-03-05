Irak’ın First Lady’sinden 'isyan' iddialarına tepki: Kürtler kiralık silah değildir

Irak Cumhurbaşkanı’nın eşi ve Kürt siyasetçi Şanaz İbrahim Ahmed, Perşembe günü yayımladığı açık mektupta İran’la süren gerilimde tüm taraflara seslenerek Kürtlerin çatışmalara dahil edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ahmed mektubunda, Kürtlerin sık sık büyük güçlerin çıkar mücadelelerinde araç haline getirildiğini vurgulayıp, “Çok sık Kürtler yalnızca güçleri ya da fedakârlıkları gerektiğinde hatırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Ahmed’in açıklaması, CIA’in Irak’taki İran karşıtı ayrılıkçı Kürt grupları İran’a karşı harekete geçmeye teşvik ettiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

Öte yandan İran, Çarşamba günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde “ayrılıkçı terörist gruplar” olarak nitelendirdiği hedeflere yönelik saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

“1991'DE DE YALNIZ BIRAKILDIK”

Ahmed mektubunda, Kürtlerin geçmişte de benzer şekilde büyük güçler tarafından desteklenip ardından yalnız bırakıldığını hatırlattı.

1991’de ABD’nin Iraklı Kürtleri Saddam Hüseyin yönetimine karşı ayaklanmaya teşvik ettiğini, ancak daha sonra öncelikler değiştiğinde Kürtlerin yalnız bırakıldığını belirtti.

Ahmed ayrıca, ABD’nin Suriye’de terör örgütü YPG/SDG ile yıllarca süren iş birliğini Ocak ayında sona erdirdiğini de hatırlattı. Bu kararın ardından Suriye hükümetinin, YPG/SDG kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçirdiğini ifade etti.

Ahmed mektubunu, “Bu nedenle çatışmanın tüm taraflarına sesleniyorum: Kürtleri yalnız bırakın. Biz kiralık silahlar değiliz” sözleriyle tamamladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi de aynı gün yaptığı açıklamada, bölgedeki savaşın genişletilmesine yönelik herhangi bir girişimin parçası olmadıklarını duyurdu.

Açıklamada, IKBY'nin İran’a yönelik olası bir operasyon planında CIA ile birlikte hareket ettiği yönündeki iddiaların “tamamen asılsız” olduğu belirtildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters’a verdiği röportajda İran’daki Kürtlerin ayaklanma başlatması ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, İran’daki ayrılıkçı Kürt grupların ayaklanma girişimine destek verip vermeyeceği sorusuna, “Bunu yapmak istiyorlarsa harika olur. Ben tamamen desteklerim” yanıtını verdi.