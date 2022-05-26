Irak Meclisi, İsrail'le normalleşmeyi yasakladı: İşbirliğe idam cezası

İsrail'le ilişki kurulmasını yasaklayan teklif Irak Meclisi'nde kabul edildi. İsrail ile iş birliği yapmak da "suç" sayıldı ve cezası "müebbet hapis ya da idam olarak belirlendi.

AA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 23:28
Irak Meclisi, İsrail'le normalleşmeyi yasakladı: İşbirliğe idam cezası
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Irak Meclisi, "İsrail ile ilişki kurmayı ve normalleşmeyi yasaklayan" yasa tasarısını onayladı.

Meclisteki oylamada, söz konusu yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı. Oylamada hazır bulunan vekil sayısı 275 olarak açıklandı.

Onaylanan yasaya göre İsrail ile ilişki kurmak ve normalleşmenin yanı sıra iş birliği yapmak da "suç" kategorisine giriyor.

Yasada İsrail ile siyasi, diplomatik ve güvenlik iş birliği yapanların cezası "müebbet hapis" ve "idam" olarak belirlendi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, yasanın onaylanması sonrası yaptığı açıklamada, halka sokağa çıkıp kutlama yapması çağrısında bulundu. 


Irak Meclisi ırak israil

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