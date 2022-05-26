Ali Kıdık: 'Atatürk Havalimanı’nı yerle bir edecek millet bahçesi için yarın sabah 09.00 itibarıyla uçuş yasağı getirildi"
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı için yarından itibaren uçuş yasağı getirildiğini iddia etti.
Muhalefetin tepkilerine rağmen iktidarın İstanbul’daki Atatürk Havalimanı (AHL) yerine millet bahçesi yapma isteği sürüyor.
Atatürk Havalimanı’na yapılacak Millet Bahçesi'ne fidan ekme töreni pazar günü yapılacak.
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık ise sosyal medyada dikkat çeken bir iddiada bulundu. Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak olan Millet Bahçesi için uçuş yasağı getirildiğini iddia eden Kıdık, "Uçuş yasağı için notam yayınlandı. Tüm kapılar açılarak vatandaşların elini kolunu sallayarak içeri girmesi sağlanacak" dedi.
"EMİR GÖNDERİLDİ"
Kıdık, "Havalimanında uçağı bulunanlara uçakların kaldırılması için emir gönderildi" dedi.
Kıdık şöyle devam etti:
"Milyonlarca dolarlık cihazlar, uçaklar hangarlar bir şov uğruna tehlikeye atılıyor. Notam Pazartesi sabah 09.00’a kadar devam edecek"
Havalimanında uçağı bulunanlara uçakların kaldırılması için emir gönderildi. Milyonlarca dolarlık cihazlar, uçaklar hangarlar bir şov uğruna tehlikeye atılıyor. Notam Pazartesi sabah 09.00’a kadar devam edecek.— Ali KIDIK (@alikdk) May 26, 2022
Kıdık, bahsi geçen NOTAM'ları yayımladı.
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