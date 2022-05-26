Cem Yılmaz’dan konser yasağı tepkisi
Son günlerde art arda gelen konser iptalleri ve yasaklarına sanatçılardan siyasetçilere kadar çok sayıda isim tepki gösterdi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da, "Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum" ifadelerini kullandı
Ülkede son günlerde konser iptalleri ve yasakları üst üste geldi. Sanatçılardan siyasilere kadar çok sayıda isim konser yasaklarına tepki gösterdi.
İlk olarak Aynur Doğan'ın Kocaeli’de 20 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Ardından da, Müzisyen Niyazi Koyuncu da Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs'ta Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının AKP'li Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu.
Daha sonra, 19 Mayıs etkinliğinde sahne alacağının duyurulmasının ardından Apolas Lermi, iki konserinin iptal edildiğini açıkladı.
Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran günü gerçekleşecek Melek Mosso konseri, gericilerin hedef göstermesiyle birlikte belediye tarafından iptal edildi. Art arda gelen konser yasakları ve iptalleri çok sayıda sanatçı ve siyasetçinin tepkisini çekti.
“YENİ YENİ İŞLER”
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, konser yasaklarına tepki gösterdi.
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ahlaklı Konser ! Yeni yeni işler ;) hayırlı işler. Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass” ifadelerini kullandı.
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