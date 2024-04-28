Irak Meclisi onayladı: Eşcinsel ilişkiler suç kapsamına girdi

Irak'ta mevcut fuhuşla mücadele yasasında LGBTi bireylerine de hapis cezasını öngören değişiklikleri içeren tasarı Meclis'te onaylandı.

AA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 11:46
Irak Meclisi onayladı: Eşcinsel ilişkiler suç kapsamına girdi
Abone Ol google-news

Irak'ta 1988 tarihli fuhuşla mücadele yasasında değişiklik yapılmasını öngören tasarı, Bağımsız Milletvekillerinden Raad el-Maliki tarafından Meclis'e sunuldu.

Maliki, mevcut yasadaki maddelere "eşcinsellik" tabirlerinin eklenmesini ve cinsel istismara yönelik cezalar verilmesini istedi.

Meclis, eşcinsel ilişkiler için ömür boyu hapis veya ölüm cezası öneren tasarıyı cezalarda değişiklik yaparak onayladı.

Yasaya göre, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiye girenler 10 yıldan az ve 15 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasına çarptırılacak.

Eşcinselliği “herhangi bir şekilde” teşvik edenlere de, 7 yıldan az olmamak üzere hapis ve yerel parayla 10 ile 15 milyon dinar arasında para cezası verilecek.

Feminenliği teşvik etmek veya uygulamakla suçlananlara da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 5 ile 10 milyon dinar para cezası verilecek.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren herkes ve ameliyatı yapan doktor veya cerrah da 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Irak'ta fuhuşu veya eşcinselliği teşvik eden örgüt ve kuruluşların faaliyetlerinin de yasaklanmasına karar verildi.

Irak Parlamentosu'nda kabul edilen fuhuş yasasına ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, sosyal medya X üzerinden tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Irak Meclisi'nin kabul ettiği ve anayasal olarak korunan insan haklarını ve temel özgürlükleri tehdit eden yasadan derin kaygı duyuyor. Bu tedbir, Irak toplumundaki en savunmasız insanları tehdit ediyor, kişisel ifade özgürlüğünü ve Irak genelinde sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını engellemek için kullanılabilir."

Söz konusu yasanın Irak'ın ekonomisini çeşitlendirme ve yabancı yatırım çekme kapasitesini de zayıflayacağını savunan ABD Büyükelçisi, Irak'taki bu tür ayrımcılığın ülkedeki ticari ve ekonomik büyümeye zarar vereceğini öne sürdü.

ABD Bağdat Büyükelçisi, açıklamasının devamında, "İnsan haklarına saygı ile siyasi ve ekonomik entegrasyon, Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahı için hayati öneme sahiptir" sözlerine yer verdi.


eşcinsel haberleri ırak haberleri

İlgili Haberler

Korhan Berzeg’in eşi ve kızı soruları cevapsız bıraktı

Korhan Berzeg’in eşi ve kızı soruları cevapsız bıraktı
Erdoğan yurttaşın sigara paketini aldı: 'Sigarayı bıraktım diyeceksin, bırakacaksın'

Erdoğan yurttaşın sigara paketini aldı: 'Sigarayı bıraktım diyeceksin, bırakacaksın'
ABD ve 17 ülkeden Hamas'a çağrı:

ABD ve 17 ülkeden Hamas'a çağrı: "Rehineleri serbest bırakın, Gazze krizini sonlandırın"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Son Dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş

Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş
Özgür Özel'den müzakere mesajı: 'Sevinir ya da üzülürsün...'

Özgür Özel'den müzakere mesajı: 'Sevinir ya da üzülürsün...'
Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!

Fenerbahçe, Batshuayi’yle ‘Can’landı!
Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu

Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Görüntüler İran'dan değil, İstanbul'dan... Kadınları 'çarşaf'a çağırdılar: Başörtülüye de rahat yok!

Görüntüler İran'dan değil, İstanbul'dan... Kadınları 'çarşaf'a çağırdılar: Başörtülüye de rahat yok!
Arda Güler İspanya basınında manşetlerde: ‘Türk futbolcunun golü…’

Arda Güler İspanya basınında manşetlerde: ‘Türk futbolcunun golü…’