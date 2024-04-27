Erdoğan yurttaşın sigara paketini aldı: 'Sigarayı bıraktım diyeceksin, bırakacaksın'

Yayınlanma: 27.04.2024 - 18:36

Güncelleme: 27.04.2024 - 18:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki akaryakıt istasyonu ziyareti sırasında bir yurttaştan sigarayı bırakmasını istedi.

Erdoğan, yurttaşa "'Bıraktım' diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. 'Bıraktım' diyor musun?" diye sordu. Yurttaş da "Diyemiyorum" yanıtını verince Erdoğan, "Niye diyemiyorsun?" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'N SANA TAVSİYEDE BULUNDU"

Erdoğan, "Kafanda bitir. Cumhurbaşkanı'nın huzurunda... Cumhurbaşkanı'n sana böyle bir tavsiyede bulundu. 'Sigarayı bıraktım' diyeceksin, bırakacaksın. Anlık mesele" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmanın ardından yurttaştan sigara paketini de aldı.