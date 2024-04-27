Erdoğan yurttaşın sigara paketini aldı: 'Sigarayı bıraktım diyeceksin, bırakacaksın'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul Üsküdar'da bir akaryakıt istasyonunu ziyaret etti. Burada yurttaşlarla görüşen Erdoğan'ın bir yurttaş ile girdiği sigara diyaloğu dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki akaryakıt istasyonu ziyareti sırasında bir yurttaştan sigarayı bırakmasını istedi.
Erdoğan, yurttaşa "'Bıraktım' diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. 'Bıraktım' diyor musun?" diye sordu. Yurttaş da "Diyemiyorum" yanıtını verince Erdoğan, "Niye diyemiyorsun?" dedi.
"CUMHURBAŞKANI'N SANA TAVSİYEDE BULUNDU"
Erdoğan, "Kafanda bitir. Cumhurbaşkanı'nın huzurunda... Cumhurbaşkanı'n sana böyle bir tavsiyede bulundu. 'Sigarayı bıraktım' diyeceksin, bırakacaksın. Anlık mesele" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, konuşmanın ardından yurttaştan sigara paketini de aldı.
Erdoğan yurttaşın sigara paketini aldı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 27, 2024
'Sigarayı bıraktım diyeceksin, bırakacaksın'
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