Irak Savunma Bakanı: “Tehditlere karşı hazırız”

Yayınlanma: 30.11.2024 - 12:14

Güncelleme: 30.11.2024 - 12:14

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi, Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Abbasi, Irak Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin tüm birimlerinin ülke sınırları ve hava sahasının muhtemel tehditlere karşı korumaya hazır olduğunu vurguladı.

Abbasi, “Kahraman ordumuz, tüm birlikleriyle Irak’ın ve halkının güvenliğini sağlamak için gece gündüz nöbette. Hiçbir teröristin veya sabotajcının vatanımıza sızmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"SERT BİR KARŞILIK VERİLECEK"

Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul ise Irak-Suriye sınırlarının tamamen güvende olduğunu belirtti. Irak sınır birliklerinin modern silahlar, insansız hava araçları ve termal kameralarla donatıldığını kaydeden Resul, “Sınırı geçmeye çalışan herhangi bir terörist veya sabotajcıya karşı güvenlik güçlerimiz hazır ve sert bir karşılık verecektir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cihatçı grupların, 27 Ekim'de başlattıkları saldırının üçüncü gününde, Halep’in batısındaki yerleşimlerden geçerek doğuya doğru ilerlediği ve kentin sembolü olan Halep kalesine ulaştıkları bildirildi. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, terörist grupların Suriye bayraklarını indirerek yerine kendi sembollerini içeren flamaları göndere çektikleri görüldü.

Basından derlenen bilgilere göre, Çarşamba günü başlayan bu saldırı Suriye hükümeti ve cihatçı gruplar arasında son 7 yıldır gerçekleşen en büyük çatışma olarak kayıtlara geçti.