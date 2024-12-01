Irak, sınırlarını tamamen kapattı

Irak yönetimi, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını bildirdi.

Irak, sınırlarını tamamen kapattı
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AA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:15

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emirlerini beklediğini duyurdu.

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtmişti.


Etiketler: #ırak #suriye

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