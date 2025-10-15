Irak'ta milletvekili adayının aracı bombayla havaya uçuruldu

Görüntülere yansıyan olayda, 'Egemenlik İttifakı' milletvekili adayı ve Bağdat İl Meclisi üyesi Safaa el-Meşhedani’nin aracı, içine yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle havaya uçtu. Seçim sürecinde işlenen bu suikast, hem siyasi atmosferi hem de güvenlik endişelerini derinleştirirken, Meşhedani’nin ölüm haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Meşhedani, çarşamba sabahı erken saatlerde başkentin kuzeyinde yer alan Tarmiyye bölgesinde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Patlayıcının Meşhedani’nin aracına önceden yerleştirildiği ve siyasetçinin araçtayken infilak ettiği bildirildi.

Olay, Meşhedani’nin Tarmiyye’de yaptığı saha gezisi sırasında gerçekleşti. Bu saldırı, 11 Kasım’da yapılacak Irak parlamento seçimleri öncesinde yaşanan ilk suikast olarak kayda geçti.

Sosyal medyada çok sayıda Iraklı taziye mesajı paylaşırken, Meşhedani’nin destekçileri onun Irak’taki silahlı gruplara karşı aldığı sert tavırlarını hatırlattı.

SON KONUŞMASINDAKİ ELEŞTİRİLER

Bazı kullanıcılar, Meşhedani’nin son televizyon röportajından bir kesiti de paylaştı. Meşhedani o programda, Cürf es-Sahr bölgesindeki sivillerin zorla yerlerinden edilmesini eleştirerek, “bölge halkının evlerine dönmesine izin verilmemesini” sert bir dille kınamıştı.

Irak Parlamentosu Başkanı Mahmud el-Meşhedani, saldırıyı “korkakça bir terör eylemi” olarak nitelendirdi ve adayla birlikte yaşamını yitiren iki koruması için taziyede bulundu.

El-Meşhedani ayrıca hükümeti ve güvenlik kurumlarını, suikastın faillerini tespit edip adalete teslim etmeye çağırdı.

IRAK'TA SUİKASTLAR VE FAİLİ MEÇHULLER

Egemenlik İttifakı, Irak’taki en önemli Sünni siyasi oluşumlardan biri olarak biliniyor. İttifakın lideri, iş insanı ve siyasetçi Hamıs el-Hancer, aynı zamanda Irak Parlamentosu Başkanı olarak görev yapıyor.

Irak son yıllarda, sivil aktivistleri, gazetecileri ve siyasetçileri hedef alan çok sayıda suikast ve adam kaçırma olayı yaşadı.

Yetkililer her seferinde soruşturma ve adalet sözü verse de, dört yıl önce işlenen bazı cinayetlerin hâlâ aydınlatılamadığı belirtiliyor.