Irak’ta yolsuzluk operasyonu: Siyasetçilere Yeşil Bölge baskını

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, devlet kurumları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’de dikkat çeken bir operasyon düzenlendi.

AFP’ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, baskınların “yargı kararı doğrultusunda, mali yolsuzlukla suçlanan bazı siyasetçileri” hedef aldığını belirtti.

Yetkili, operasyona terörle mücadele güçleri ile ordunun katıldığını söyledi.

Bağdat’ın en korunaklı bölgelerinden biri olan Yeşil Bölge; ABD Büyükelçiliği, diğer diplomatik misyonlar, uluslararası kuruluşlar, hükümet binaları ve üst düzey yetkililerin konutlarına ev sahipliği yapıyor.

Yerel Telegram kanallarında paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin tank ve zırhlı araçlar gibi ağır askeri araçlarla bölgede konuşlandığı görüldü. Bazı görüntülerde güvenlik güçlerinin bir yerleşkeye, bir başka görüntüde ise bir eve girdiği öne sürüldü.

Operasyonun ardından Irak hükümetinden ya da yargı makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güvenlik kaynağı, hedef alınan ya da gözaltına alındığı iddia edilen isimlere ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Yerel basında ise operasyonun üst düzey Iraklı yetkililerin gözaltına alınmasını amaçladığına ilişkin iddialar yer aldı. Ancak bu iddialar resmi makamlarca doğrulanmadı.

YENİ HÜKÜMETİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE MESAJI

Operasyon, Irak Başbakanı Ali el-Zeydi’nin yolsuzluk ve kötü yönetimle mücadele sözü verdiği bir dönemde düzenlendi.

El-Zeydi yönetimi, göreve gelmesinin ardından kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, yolsuzluk ve devlet kurumlarındaki usulsüzlüklerle mücadeleyi öncelikli başlıklar arasında göstermişti.