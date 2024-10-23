TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında acı ayrıntı ortaya çıktı: Eşinin gönderdiği çiçeği almak isterken şehit olmuş

Yayınlanma: 23.10.2024 - 22:37

Güncelleme: 23.10.2024 - 22:37

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'nde 15.30'da vardiya değişimi sırasında servislerin de olduğu ana nizamiyede terör saldırısı gerçekleşti. Silahlı ve bombalı saldırıların ardından alanda çatışma çıktı. Bölgeye özel harekat timleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili biri başsavcıvekili olmak üzere 9 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Akşam saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri kadın birisi de erkek olmak üzere iki saldırganın öldürüldüğü bildirdi.

Yerlikaya, terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu, 3'ü ağır 22 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Büyük ihtimalle saldırıyı PKK terör örgütünün yapmış olduğunu değerlendiriyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise saldırıyla ilgili ilk açıklamasında, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her zaman veriyoruz" ifadelerini kullandı.

KADIN MÜHENDİS EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİT OLDU

T24'ün edindiği bilgiye göre TUSAŞ Makine Mühendisi Güçlü ile TUSAŞ kalite kontrolcü Cengiz Coşkun, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi olan Güçlü'nün evlilik yıl dönümleri nedeniyle eşinin gönderdiği çiçeği almak isterken nizamiyede yaralandığı öğrenildi. Güçlü, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz ve güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ise TUSAŞ revirinde hayatını kaybetti. Taksi şoförü Murat Arslan ise olay yerinde taksinin bagajında ölü bulundu.

Saldırıda, biri başkomiser, biri komiser olmak üzere toplam 5 polis yaralandı. Yaralananlar arasında TUSAŞ'ın teknik ressamı da bulunuyor. Saldırıda yaralananlar Yenimahalle Eğitim Araştırma, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanesi, İbni Sina Hastanesi, Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri ile Kahramankazan Şehir Hastanelerinde tedavi altına alındı.