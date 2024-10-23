TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit olan taksicinin babası konuştu: 'Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular'

TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan 3 çocuk babası taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan "Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim" dedi.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit olan taksicinin babası konuştu: 'Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 22:10

Ankara Kahramankazan TUSAŞ'da gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 14 kişi ise yaralandı. 

Şehitlerden taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan konuştu.

Sabah'ın aktardığı habere göre, baba Mahmut Arslan, "Bizi karakola götürdüler, telefonlarımızı aldılar haber almayalım diye sonra haber geldi. Yapacak hiç bir şey yok. Kolumuzun biri koptu. Bana akşam saatlerinde haber verdiler. Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim. Buradan binmişler, TAi'de katliamı gerçekleştirmişler şerefsizler. Beş çocuğum vardı iki kız üç oğlan. Bir kolumu kırdılar. Oğlumunda üç tane çocuğu vardı" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Terör #terör saldırısı

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