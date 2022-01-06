Irak ve Suriye’de ABD üsleri hedef oldu

06 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ABD’nin düzenlediği suikastla öldürülmesinin ikinci ölüm yıldönümünde Irak ve Suriye’den ABD üslerine yönelik saldırı haberleri art arda geliyor. Irak’ın başkenti Bağdat’ta havalimanı çevresindeki Zafer (El Nasr) Askeri Üssü’ne dün füze saldırısı yapıldığı duyuruldu. ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırının Katyuşa füzeleriyle düzenlendiği, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Ülkenin batısında, ABD güçlerinin de konuşlu olduğu Ayn el Esed Üssü’ne önceki gün saldırı girişiminde bulunulmuştu. Yetkililer, bomba yüklü iki insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini belirtmişti. İHA’lı saldırı girişiminin ABD liderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemiyle önlendiği kaydedilmişti. Koalisyon, geçen pazartesi Zafer Üssü’ne saldırı girişiminde bulunulduğunu, bu çerçevede üzerlerinde patlayıcı olan iki İHA’nın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Olayda yaralanan olmadığı duyurulmuştu. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan İHA’ların üzerinde “liderlerin intikamı” yazdığını savunmuştu.

Suriye’de ise koalisyon güçleri önceki gün, Deyr ez Zor’da “Yeşil Köy” adı verilen ABD üssüne saldırı girişiminin önlendiğini açıkladı. Koalisyondan yapılan açıklamada, “Suriye’nin doğusunda ABD askerleri tarafından kullanılan üsse yönelik tehdit oluşturan kısa menzilli füze mevzilerinin vurulduğu” belirtildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de söz konusu alanların Yeşil Köy’e yönelik saldırılarda kullanılacağına inanmak için nedenlerinin olduğunu ve bölgedeki insanları korumak için her zaman meşru müdafaa hakkına sahip olduklarını kaydetti. Fırlatma alanlarını hangi grubun kullanmayı planlamış olabileceği konusunda ise ayrıntı vermedi.

Dün de Suriye’de İran yanlısı milislerin Deyr ez Zor’da El Ömer petrol sahası yakınlarındaki ABD üssüne saldırı düzenlediği kaydedildi.