Irak'ta 2 ABD askeri öldü: 'Kapsamlı soruşturma başlatıldı...'

Yayınlanma: 04.08.2024 - 13:02

Güncelleme: 04.08.2024 - 13:02

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta görev icra eden iki Ulusal Muhafız askerinin "çatışma dışı" nedenlerden dolayı öldüğünü bildirdi.

Açıklamada, 23 yaşındaki Travis Jordan Pameni adlı askerin başka bir yerde meydana gelen bir olayın ardından Bağdat'ta öldüğü belirtildi.

23 yaşındaki Owen James Elliott adlı askerin de Bağdat'ta öldüğü kaydedildi.

ABD Georgia Ulusal Muhafızları, ölen iki askerin içinde bulunduğu birliğin Aralık ayında hava savunma eğitimine odaklanan bir Ortadoğu görevine başladığını söyledi.

Her iki ölümün de kapsamlı bir şekilde soruşturulduğunu açıklayan yetkililer, cinayete dair bir kanıt olmadığını kaydetti.

Georgia Ulusal Muhafız Birliği Komutanı ve Emir Subayı Tümgeneral Dwayne Wilson, "Pameni ve Elliott'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her iki asker de devletimize ve ulusumuza özveriyle hizmet ettiler. Her iki askerin ailelerine ve sevdiklerine dualarımızı ve en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.