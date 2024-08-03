ABD 4x400 Karışık Bayrak Takımı, dünya rekorunu geliştirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atletizm branşında ABD'nin 4x400 Karışık Bayrak Takımı, dünya rekorunu geliştirdi.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 10:05
ABD 4x400 Karışık Bayrak Takımı, dünya rekorunu geliştirdi
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta 4x400 Karışık Bayrak Yarışı'nın elemeleri yapıldı.

Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon ve Kaylyn Brown'dan oluşan ABD'nin 4x400 Karışık Bayrak Takımı, 3.07.41'lik derecesiyle geçen yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki elde ettikleri (3.08.80) dünya rekorunu geliştirerek finale yükseldi.

Finalde ABD ile Jamaika, Polonya, Belçika, Fransa, Hollanda, Büyük Britanya ve İtalya takımları mücadele edecek.


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