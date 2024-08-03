Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın kime oy atacağı açıklandı

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, 5 Kasım başkanlık seçimlerinde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e oy vermek istediği belirtildi.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 20:43
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın kime oy atacağı açıklandı
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The Hill'in haberine göre, Carter'ın torunu Jason Carter, Atlanta Journal-Constitution'a konuştu.

Jason Carter, eski başkanın ABD seçimlerinde Harris'e oy vermek istediğini söyledi.

Carter, dedesinin son zamanlarda politika ve Gazze'yle yakından ilgili olduğunu da belirtti.

JIMMY CARTER KİMDİR?

1977-1981 yıllarında 39'uncu Başkan olarak görev yapan Carter, şimdiye kadar "en uzun yaşayan ABD Başkanı" unvanını elinde tutuyor.

Yaşayan eski ABD başkanlarından en yaşlısı olan 99 yaşındaki Jimmy Carter’ın, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süre kısa aralıklarla hastanede yattığı, sonra kendisine evde bakılmaya başlandığı duyurulmuştu.


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