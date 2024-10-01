Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.

Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi
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AA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 07:52

Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş alana 1 Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına düştü.

Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.


Etiketler: #ırak #bağdat #saldırı

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