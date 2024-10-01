Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.
Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş alana 1 Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına düştü.
Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zincir markette skandal olay
- 'Çarşaflı, sakallı, cübbeli diyerek...'
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- AKP'li vekil istifa etti
- Akbank'tan 'veri sızıntısı' iddiasına açıklama
- AKP'li eski Bakan'dan çok konuşulacak 'Gezi' itirafı!
- 'Palmiye ağacı bu kente ihanettir'
- Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldüler...
- En derin gölün dibinde 540 milyar dolarlık keşif!
- Oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış!