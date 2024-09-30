İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin başkenti Şam'daki birden fazla noktaya saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
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AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:24

Suriye yönetimine yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'ın güneyindeki Esed köyü, Kudsayya Banliyosu ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef aldığı iddia edildi.

Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık verdiği ileri sürüldü.

İsrail ve Şam yönetiminden iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları da gece saatlerinde Lübnan'ın kuzeydoğusunu Şam'a bağlayan Cıdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef almıştı.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


Etiketler: #suriye #israil

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