İsrail kaynaklarından Lübnan’ı ‘işgal’ açıklaması… Gallant ‘yeni aşama’ için tarih verdi!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 19:34

Güncelleme: 30.09.2024 - 19:34

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuzey sınırındaki belediye başkanlarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Gallant, Lübnan’a yönelik kara harekatı sinyali vererek, “Hizbullah'a karşı savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak” dedi.

Gallant, “Bu, güvenlik durumunun değişmesinde önemli bir etken olacak ve bölge sakinlerinin evlerine dönmesi gibi önemli bir görevi tamamlamamıza imkan tanıyacak. Bunu yapacağız. Bir ay önce burada odak noktasını kuzeye kaydıracağımızı söylediğim gibi, şimdi de bunu söylüyorum: Durumu değiştireceğiz ve sakinleri evlerine geri döndüreceğiz” dedi.

İSRAİL KAYNAKLARINDAN ‘İŞGAL’ AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Kuvvetleri kaynakları, Lübnan’ın güneyine yönelik bir kara operasyonunun birkaç gün içinde başlayabileceğini belirtti.

The Jerusalem Post’un aktardığı habere göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kaynakları, söz konusu operasyonun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Buna göre İsrail, kara işgalinin şekli ve boyutu konusunda henüz kesin bir karar vermiş değil. Jerusalem Post, söz konusu işgal planının başlangıçta Güney Lübnan'la sınırlı olacağını belirtiyor.