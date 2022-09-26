Irak'ta 'Ekim göstericileri'nden Yeşil Bölge'de gösteri çağrısı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:52

Irak'ta "Ekim göstericileri" adlı grup, 2019 gösterilerinin yıl dönümünde hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de gösteri çağrısında bulundu.

"Ekim Göstericileri Merkez Komitesi" tarafından yapılan açıklamada, 1 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Bağdat'ın merkezinde toplanıp ardından Yeşil Bölge'ye girmeye çalışılacağı duyuruldu.

"Yolsuzluklara ve mezhepçi politikaya sahip" siyasi partilere karşı Irak halkına seslenilen açıklamada, 1 Ekim Cumartesi günü herkesin işini bırakarak gösterilere katılması istendi.

Güvenlik güçlerine de çağrı yapılan açıklamada, "Anayasal görevlerini yerine getirerek barışçıl gösteri düzenleyecek olanların korunmasını talep ediyoruz" denildi.

"Ekim göstericileri" adına bir grup dün ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde toplanarak, halkı 1 Ekim'de sokağa çıkmaya davet etmişti.

Öte yandan Irak güvenlik güçleri, gösterilere karşı Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresine yüzlerce beton bariyer yerleştirerek, önlem almaya başladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı başlayan gösteriler kısa sürede güneydeki kentlere de yayılmıştı. Söz konusu gösteriler sonucu Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümet görevinden istifa etmişti. Gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Abdulmehdi hükümetinin istifası sonrası Mustafa el-Kazımi başkanlığında kurulan hükümet ülkeyi erken seçime götürmüştü. 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerden sonra henüz yeni bir hükümet kurulamadı.