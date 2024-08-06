Irak'taki üsse roketli saldırı: Beş ABD askeri yaralandı

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:21

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:29

ABD'li yetkililerin Reuters'e verdiği bilgiye göre, pazartesi günü Irak'taki bir askeri üsse düzenlenen saldırıda en az beş ABD askeri yaralandı. Orta Doğu, geçtiğimiz hafta Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin öldürülmesinin ardından İran ve müttefiklerinin olası yeni saldırılarına karşı hazırlıklı bekliyor.

İki Iraklı güvenlik kaynağı, batı Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü’ne iki Katyuşa roketi atıldığını belirtti. Roketlerin üs içine düştüğünü söyleyen bir güvenlik kaynağı, saldırının Hamas liderinin öldürülmesine misilleme olarak İran tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

ABD'li yetkili, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu söyledi. Yaralı sayısının ilk raporlara dayandığını ve değişebileceğini belirten yetkili, "Üs personeli saldırı sonrası hasar değerlendirmesi yapıyor" dedi.

İRAN'DAN MİSİLLEME AÇIKLAMALARI

Geçtiğimiz hafta, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğramıştı. Bu saldırı, İran'ın İsrail'e yönelik intikam tehditlerine yol açtı. İran, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail herhangi bir sorumluluk üstlenmedi.

Lübnanlı grup Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Şükür'ün de İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği bir saldırıda öldürülmesi, Gazze'deki çatışmaların daha geniş bir Orta Doğu savaşına dönüşebileceği endişelerini artırdı. İran, Heniyye'nin suikastından dolayı ABD'yi de suçladı.

ABD VE İSRAİL'DEN ORTAK AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, pazartesi günü yaptıkları bir telefon görüşmesinde saldırıyı "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz hafta ABD, Irak'ta insansız hava araçlarıyla saldırı hazırlığında olduğu belirtilen militanlara yönelik bir saldırı düzenlemişti. ABD, İran'ın Tahran'da Heniyye'nin öldürülmesine misilleme yapıp yapmayacağını yakından takip ediyor.

Pentagon, İran ve müttefiklerinden gelen tehditlere karşı savunmayı güçlendirmek amacıyla Orta Doğu'ya ek savaş uçakları ve donanma gemileri göndereceğini açıkladı.

IRAK'TAKİ DURUM

Hem ABD'nin hem de İran'ın nadir müttefiki olan Irak, 2 bin 500 ABD askerine ev sahipliği yapıyor ve güvenlik güçlerine bağlı İran destekli milisleri barındırıyor. İsrail-Hamas savaşı başladığından bu yana karşılıklı saldırılar artış gösterdi.

Irak, ABD liderliğindeki askeri koalisyonun Eylül ayında çekilmeye başlamasını ve koalisyonun çalışmalarının Eylül 2025'e kadar resmen sona ermesini istiyor. Ancak bazı ABD güçlerinin yeni müzakere edilen danışmanlık kapasitesiyle kalması bekleniyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, pazar günü ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü. Bir Iraklı yetkili, Blinken'ın Sudani'den İran'ı bölgesel gerilimi azaltmaya ikna etmesini istediğini belirtti.

ABD Merkez Komutanlığı Başkanı Orgeneral Michael "Erik" Kurilla, şu anda Orta Doğu'da bulunuyor. ABD'li yetkililerden biri, Kurilla'nın İsrail'e yönelik olası bir İran saldırısı durumunda müttefiklerle koordinasyon sağlamak için görüşmeler yaptığını belirtti.