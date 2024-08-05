Rekorları altüst ettiler: Paris 2024 4x100 metre karışıkta zafer ABD'nin!
ABD 4x100 metre karışık bayrak takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.
Paris La Defens Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD, 3 dakika 49 saniye 63 saliselik süresiyle dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.
AVUSTRALYA'NIN REKORUNU KIRDILAR
ABD bu sonuçla, kendisine ait 2019 yılında 3 dakika 50 saniye 40 saliselik rekoru geliştirirken, Avustralya'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3 dakika 51 saniye 60 saliselik süreyle kırdığı olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.
Avustralya 3 dakika 53 saniye 11 saliselik derecesiyle gümüş madalyaya uzanırken, Çin ise 3 dakika 53 saniye 23 saliseyle bronz kazandı.
Spor Haberleri
- Milli sporcular madalya peşinde!
- İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!
- Elon Musk'tan Yusuf Dikeç'in davetine yanıt!
- 4x100 metre erkekler karışıkta altın Çin'e gitti!
- Eskrim flörede zafer Japonya'nın!
- Çekiç atmada altın madalya Kanada'nın oldu!
- 4x100 metre karışıkta zafer rekorlarla ABD'nin!
- Çift kadınlarda altın madalya İtalya'ya gitti!
- Hentbolda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
- Madalyaya yumruk!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezayirli boksörün rakibinden olay sözler!
- Ustasından reyhan şerbeti tarifi
- CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu
- Komisyona acil toplanma çağrısı
- SADAT'ın kurucusu hayatını kaybetti
- 'Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi'
- TİP'ten Barış Atay açıklaması
- ‘Düşman mı arıyoruz, AKP orada!’
- TESKOMB üyesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
- Yeşilçam'ın ‘Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı!