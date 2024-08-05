Rekorları altüst ettiler: Paris 2024 4x100 metre karışıkta zafer ABD'nin!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:20

Güncelleme: 05.08.2024 - 09:20

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.

Paris La Defens Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD, 3 dakika 49 saniye 63 saliselik süresiyle dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

AVUSTRALYA'NIN REKORUNU KIRDILAR

ABD bu sonuçla, kendisine ait 2019 yılında 3 dakika 50 saniye 40 saliselik rekoru geliştirirken, Avustralya'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3 dakika 51 saniye 60 saliselik süreyle kırdığı olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.

Avustralya 3 dakika 53 saniye 11 saliselik derecesiyle gümüş madalyaya uzanırken, Çin ise 3 dakika 53 saniye 23 saliseyle bronz kazandı.