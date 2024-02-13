Irak'tan İsrail çağrısı: Üyeliği askıya alınsın

Yayınlanma: 13.02.2024 - 14:36

Güncelleme: 13.02.2024 - 14:36

Irak Meclisine vekaleten Başkanlık eden Muhsin Mendelavi, Bağdat'ta düzenlenen Arap Parlamentolar Birliği Yürütme Komitesi'nin 33'üncü oturumu ile "Arap Parlamento Mükemmellik Ödülü Komitesi" toplantısına başkanlık etti.

Aynı zamanda Arap Parlamentolar Birliği Başkanı olan Mendelavi, oturumda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ABD'nin Irak saldırılarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Toplantımızı, Siyonist oluşumun (İsrail) Gazze'deki Filistin halkına yönelik terör saldırılarına ısrarla devam ettiği ve tüm insani ve ahlaki değerler ile uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal ettiği bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bölgedeki düşmanca saldırıların (ABD'nin Irak'a yönelik saldırıları) arttığı bir dönemden geçiyoruz."

İsrail'in Irak, Yemen, Suriye ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıları eleştiren Mendelavi, "Irak'ta da güvenlik güçlerimize bağlı kişilere (Haşdi Şabi) yönelik tekrar eden saldırılara şahit oluyoruz. Egemenliğimizin açıkça ihlali olan bu saldırılar, Siyonistlerin bölgedeki savaşın fitilini ateşlemeyi amaçlayan planlarının başlangıcıdır" diye konuştu.

Mendelavi, "Arap dünyası ve uluslararası toplumun dünyayı küresel çatışma ve krize sürüklemeyi amaçlayan bu tehlikeli gidişatı durdurmak için ciddi ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Arap Parlamentolar Birliği Başkanı Mendelavi, Bu bağlamda İsrail'in Uluslararası Parlamentolar Birliği üyeliği başta olmak üzere uluslararası platformlardaki tüm üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulundu.